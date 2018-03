Índia bombardeia postos militares do Paquistão O exército da Índia bombardeou postos militares do Paquistão através da linha de cessar-fogo na região disputada da Caxemira, depois de 10 meses de calmaria. Um oficial sênior do exército indiano disse que 11 postos paquistaneses foram destruídos na ação. "Bombardeamos pesadamente as posições paquistanesas", disse o brigadeiro P.C. Das, na base militar em Nagrota, próximo da capital de inverno da Caxemira, Jammu, à agência Associated Press. Das disse que os bombardeios ocorreram na área de fronteira de Akhnoor e Mendar.