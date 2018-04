Índia, Brasil e África do Sul vão construir 2 satélites Índia, Brasil e África do Sul (Ibas) anunciaram hoje a decisão de construir conjuntamente dois satélites - um para estudo climático e um para observação da Terra. O anúncio foi feito após reunião dos governantes dos três países, no Palácio do Itamaraty. Em discurso a jornalistas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ter muita confiança no futuro do Ibas. Lula disse que, além da construção dos satélites, os países do Bric (Brasil, Rússia, Índia e China) devem aumentar a cooperação na área de ciência, tecnologia e inovação e em energia solar.