Índia comemora data nacional com segurança extra O espaço aéreo da capital da Índia, Nova Délhi, foi fechado para todas as aeronaves neste sábado, entre outras medidas de segurança destinadas a prevenir ataques terroristas durante as celebrações do Dia da República, data nacional indiana. As comemorações deste ano estarão desfalcadas dos contingentes do Exército que tradicionalmente marcham pelo Rajpath - ou Dia do Rei. Esses efetivos militares foram deslocados para a região da Caxemira, área em litígio na fronteira com o Paquistão. De acordo com o polícia local, as medidas de segurança para as comemorações do Dia da República deste ano são as mais rigorosas desde que o país obteve sua independência da Grã-Bretanha, em 1947. A Índia promulgou a Constituição nacional e se converteu em um república no dia 26 de janeiro de 1950.