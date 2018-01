Índia derruba avião paquistanês de espionagem Forças indianas derrubaram um avião paquistanês de espionagem não tripulado que invadiu o espaço aéreo indiano no Estado de Jammu-Caxemira, disseram fontes militares. A aeronave, utilizada para tirar fotografias aéreas, voava cerca de 4 quilômetros dentro do espaço aéreo indiano em Poonch quando foi derrubada por soldados, disse à Associated Press uma fonte do Exército sob condição de anonimato. Poonch situa-se 240 qiulômetros ao noroeste de Jammu, capital de inverno do Estado de Jammu-Caxemira. Militares paquistaneses apressaram-se em declarar que o informe é falso. "Nenhum avião paquistanês foi derrubado pela Índia na região himalaia da Caxemira", disse um oficial do alto escalão do Exército do Paquistão, também sob condição de anonimato.