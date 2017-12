Índia descarta conversar com Paquistão Na conferência dos países da Ásia central, que começa nesta segunda-feira em Alma Ata, antiga capital do Kazaquistão, não haverá diálogo entre paquistaneses e indianos. O governo da Índia não quer que seu representante converse com o presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, sobre a crise entre os dois países. O primeiro ministro indiano, Atal Behari Vajpayee, foi instruído para discutir o assunto apenas com o presidente russo, Vladimir Putín, e com o presidente chinês, Jiang Zemim. A determinação frustrou os planos de Putín, que planejava tratar da questão entre paquistaneses e indianos de "forma trilateral". Espera-se que a Índia peça aos dois presidentes para pressionar o governo de Musharraf a controlar os rebeldes islâmicos que cruzam a fronteira entre os países. O presidente paquistanês, que assegurou ter posto um fim à infiltração de guerrilheiros mulçumanos na região, disse estar disposto a discutir um acordo de paz com os indianos.