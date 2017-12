Índia descarta diálogo imediato com Paquistão O ministro de Interior de Índia descartou neste domingo o diálogo imediato com o Paquistão. Ataques promovidos por supostos militantes islâmicos fizeram novas baixas nas últimas 24 horas na Caxemira, o território fronteiriço disputado pelos dois países à beira de mais uma guerra. Um ataque de granada contra peregrinos hindus deixou seis mortos, inclusive três crianças; cinco pessoas foram assassinadas enquanto dormiam; e um policial foi vítima de uma emboscada, disseram hoje autoridades indianas. Elas atribuíram os ataques a rebeldes islâmicos. Por sua vez, as forças de segurança indianas mataram cinco militantes islâmicos em dois incidentes separados no sudoeste da Caxemira, informou a polícia. "A infra-estrutura terrorista construída pelo Paquistão dentro de seu país e da Caxemira ocupada pelo Paquistão precisa ser desmantelada. Se isso não for feito, não há como sustentar um diálogo", disse Lal Krishna Advani, o ministro do Interior.