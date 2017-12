Índia diz estar disposta a negociar com o Paquistão O primeiro-ministro indiano, Atal Bihari Vajpayee, disse nesta terça-feira que ?Nova Délhi está disposta a negociar com Islamabad? para encontrar uma solução sobre o impasse na região da Caxemira. Yajpayee comentou que isso só poderá ocorrer caso os ataques terroristas islâmicos, provenientes do Paquistão, sejam interrompidos. A declaração foi feita durante a primeira Conferencia de Interação e Criação de Medidas de Confiança da Ásia (CICA), que acontece a partir de hoje em Almaty, antiga capital do Casaquistão, com a participação de 16 nações. Vajpayee disse que ?devemos prestar atenção à postura do Paquistão, que declarou não permitir que seu território seja usado por terroristas? e reconheceu que o presidente paquistanês, Pervez Musharraf, tem dado passos relevantes para o diálogo. Logo depois, ele cutucou Musharraf afirmando que ?infelizmente a Índia tem que enfrentar um terrorismo perigoso e um extremismo religioso cujo o epicentro é nosso vizinho?. O governo indiano acusa o Paquistão de apoiar e financiar os grupos militantes que invadiram a parte indiana da Caxemira. Yajpayee foi precedido pelo discurso de Musharraf, que ratificou que o Paquistão não quer a guerra e tão pouco a desencadeará. Durante a conferência, estão previstos encontros presididos pelo presidente russo, Vladimir Putin, e seu colega chinês, Jiang Zemin. Ambos terão conversas reservadas e separadas com o líder paquistanês e indiano, para tentarem uma solução pacifica. Putin disse que os líderes mundiais precisam fazer todos os esforços para contornar esta crise. O governo indiano descartou um encontro direto com o líder paquistanês. Desde 1989, duas guerras foram travadas por causa da região da Caxemira, área reivindicada pelos dois países. Mais de 35 mil pessoas já morreram. Atualmente, Índia e Paquistão têm cerca de 1 milhão de soldados em alto alerta ao longo da fronteira.