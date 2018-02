Índia diz que alertou Mianmar sobre o ciclone Nargis

A Índia alertou Mianmar que o ciclone Nargis se dirigia ao país dois dias antes de sua chegada, informou o Departamento Indiano de Meteorologia nesta quarta-feira, 7. O órgão estatal notou as alterações na região da Baía de Bengala e enviou avisos sobre o perigo desde o dia 28 de abril. Veja também: Mianmar cede e aceita ajuda da ONU às vítimas Junta ignorou alerta emitido pela ONU Desafio é levar ajuda às áreas devastadas Ong diz que 50 mil podem ter morrido O departamento havia detectado uma zona de baixa pressão atmosférica (propícia para formação de ciclones) na Baía de Bengala, segundo o porta-voz da divisão, B. P. Yadav. "Quarenta e oito horas antes nós avisamos o departamento climático da Birmânia sobre a provável área de chegada, bem como a hora e a intensidade do ciclone", afirmou Yadav, usando o nome de Mianmar na época da colonização britânica. Sediado em Nova Délhi, o Departamento Indiano de Meteorologia divulga avisos regulares de ciclones e atualizações também para Bangladesh, Tailândia, Sri Lanka, Ilhas Maldivas, Omã e Paquistão, disse o porta-voz. O violento ciclone do sábado matou mais de 22 mil pessoas em Mianmar, além de ter deixado cerca de 1 milhão de desabrigados. Mais de 40 mil pessoas ainda estão desaparecidas.