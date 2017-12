Índia diz que quer evitar guerra com Paquistão A Índia fará todos os esforços para evitar uma guerra com o Paquistão, afirmou hoje o primeiro-ministro indiano, Atal Behari Vajpayee, que, entretanto pediu aos indianos que se preparem para a possibilidade de os esforços de paz fracassarem. O presidente paquistanês, Pervez Musharraf, por sua vez, disse que o Paquistão não iniciará nenhuma guerra contra a Índia, mas está disposto a lutar, se obrigado. A Índia rejeitou hoje uma proposta paquistanesa para a realização de um encontro entre Vajpayee e Musharraf, durante a reunião regional da próxima semana no Nepal. Um porta-voz da chancelaria disse, entretanto, que a Índia autorizou o presidente paquistanês a sobrevoar seu território para que possa assistir à reunião da Associação do Sudeste Asiático para Cooperação Regional. A Índia fechou seu espaço aéreo aos aviões paquistaneses, em represália ao atentado suicida contra o Parlamento indiano no dia 13, que deixou 14 mortos. A Índia vem assegurando que não iniciará negociações de paz até que o Paquistão contenha as guerrilhas islâmicas que combatem as forças de segurança indianas na Caxemira. O governo indiano exigiu ao Paquistão a entrega de 30 terroristas dos grupos extremistas muçulmanos Jaish-e-Mohammed e Lashkar-e-Toiba, reponsabilizados por Nova Délhi pelo atentado contra o Parlamento indiano, conforme o jornal Hindustan Times. O presidente do Irã, Mohammed Khatami, propôs hoje mediar a crise entre a índia e o Paquistão. O Irã tradicionalmente mantém boas relações tanto com Nova Délhi como com Islamabad. Pelo menos 18 soldados indianos morreram hoje, enquanto colocavam minas para evitar o avance de tanques paquistaneses na região da Caxemira.