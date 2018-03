Índia diz que retirará tropas da fronteira com o Paquistão A Índia retirará algumas tropas de sua fronteira com o Paquistão, mas não da volátil linha de cessar-fogo que separa os dois rivais nucleares na disputada região da Caxemira, afirmou nesta quarta-feira o governo indiano. A medida parece destinada a reduzir tensões entre ambos os países, que estiveram a ponto de se declararem guerra em meados deste ano, e se segue ao retorno à Índia do primeiro-ministro Atal Bihari Vajpayee, que foi pressionado na semana passada pelos dirigentes da União Européia (UE) a que propiciasse um diálogo com o Paquistão. Não obstante, o ministro de Defesa indiano, George Fernandes, excluiu totalmente uma nova série de conversações imediatas com o país vizinho. "Não haverá nenhum diálogo com o Paquistão enquanto o terrorismo paquistanês continuar de pé", disse Fernandes após uma reunião do comitê de segurança chefiado por Vajpayee. "Não haverá iniciativa diplomática".