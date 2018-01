Índia e Bangladesh fazem censo de tigres Índia e Bangladesh farão no início do ano o primeiro censo conjunto de tigres nas florestas pantanosas dos dois países. Além do levantamento populacional, os cientistas tentarão descobrir porque alguns desses animais se tornaram "comedores de homens". Só no lado indiano, os tigres matam cerca de 50 pessoas por ano. O trabalho terá início em 14 de janeiro na floresta de Sunderbans, hábitat do ameaçado tigre-de-bengala, que se estende por 9 mil quilômetros quadrados.