Índia e China enviam reforços para buscar avião sumido

O governo chinês enviou três navios de guerra e um navio quebra-gelo ao local, mas não deu nenhuma indicação de quando eles chegarão ao destino. A agência oficial Xinhua News também informou que três aviões militares partiram da cidade de Sanya para a Malásia para se unirem às buscas.

Já a Índia enviou um jato de reconhecimento marítimo de longo alcance P-8I e o avião militar Super Hércules para a Malásia. O país também enviou quatro navios de guerra e outros três aviões para realizarem uma busca na Golfo de Bengala e no Mar de Andamán.

Um porta-voz do ministério de Defesa da Índia se recusou a comentar se a aeronave enviada para a Malásia ajudaria a realizar buscas no Oceano Índico, local onde os satélites identificaram os objetos. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.