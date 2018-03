Índia e Irã discutirão como diminuir isolamento afegão

No encontro, será debatida a melhor forma de utilizar o porto de Chahbahar, no sudeste do Irã, e de desenvolver ligações rodoviárias e ferroviárias de lá até o Afeganistão, segundo o secretário indiano de Relações Exteriores, Ranjan Mathai.

Com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) planejando retirar seus soldados do Afeganistão até 2014, a Índia teme a possibilidade de o país cair nas mãos de um regime liderado pelo Taleban, o que ameaçaria muitos dos interesses locais dos indianos.

Na última década, a Índia gastou mais de US$ 2 bilhões para ajudar a desenvolver a infraestrutura do Afeganistão, com a construção de estradas, projetos para geração de energia elétrica e hospitais. As informações são da Associated Press.