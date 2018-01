Índia e Paquistão acertam cronograma para negociações - Índia e Paquistão acertaram um cronograma a ser obedecido durante futuras negociações de paz. O acordo foi obtido por representantes de ambos os países em Murree, a apenas 50 quilômetros de Islamabad e não muito distante da Caxemira, um disputado território que motivou duas das três guerras travadas entre Índia e Paquistão desde 1947, quando ambos conquistaram a independência da Grã-Bretanha. O rompimento do impasse sinaliza que o otimismo com relação às perspectivas de resolução do conflito é palpável. Há apenas dois anos, as duas potências nucleares quase travaram uma quarta guerra, que seria a terceira pela Caxemira. "As coisas estão mudando rumo a uma direção positiva", disse Shashank, secretário de Exterior da Índia logo depois de desembarcar em Islamabad, a capital paquistanesa. Shashank tem apenas um nome.