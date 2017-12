Índia e Paquistão anunciam "linha direta" para diminuir risco nuclear Índia e Paquistão anunciaram hoje que estabelecerão uma "linha direta" entre os ministros de Relações Exteriores de seus países para reduzir o risco de uma potencial guerra nuclear. Em um comunicado conjunto, as duas potências nucleares do sul da Ásia anunciaram, após dois dias de conversas em Nova Délhi, que a atitude visa "evitar mal-entendidos e reduzir riscos nucleares". Índia e Paquistão, que tornaram-se independentes da Grã-Bretanha em 1947, já travaram três guerras desde então. A preocupação internacional com a rixa entre os dois países intensificou-se em maio de 98, quando eles promoveram testes atômicos e entraram no clube das potências nucleares. Os Estados Unidos e seus aliados impuseram então sanções militares e econômicas, que já foram no geral suspensas. A última ameaça de confronto ocorreu em 2002, quando a Índia culpou o Paquistão por um ataque terrorista a seu Parlamento.