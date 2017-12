Índia e Paquistão aumentam segurança na fronteira Índia e Paquistão deslocaram neste domingo mais tropas para sua tensa fronteira, onde pelo menos três pessoas morreram nas últimas horas em choques armados. Ambos justificam o envio de tropas como resposta a movimentos anteriores do rival. A Índia acusa o Paquistão de estar por trás do ataque ao Parlamento em Nova Délhi no dia 13, supostamente desfechado por separatistas muçulmanos da Caxemira. Segundo o ministro da Defesa indiano, George Fernades, as tropas do Paquistão não estão em posição de ataque.