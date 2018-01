Índia e Paquistão colocam minas terrestres na fronteira, diz ong O aumento da tensão entre a Índia e o Paquistão por causa da Caxemira está levando os dois países a colocar minas terrestres na fronteira, na maior operação deste tipo estilo dos últimos cinco anos no mundo. A denúncia foi feita ontem, em Genebra, pela organização não-governamental (ong) Human Rights Watch. A organização informa que, enquanto em todo o mundo a produção e a utilização de minas estão diminuindo, o governo indiano planeja colocar esse tipo de armamento nos 2,8 mil quilômetros de fronteira que o país possui com o Paquistão. O objetivo seria garantir que uma invasão por terra por parte do Paquistão seria dificultada. Para isso, uma faixa com uma largura de 4,8 quilômetros está sendo alvo das minas indianas. "Desde o ano passado, o governo e o exército estão comprando as terras de proprietários particulares que ficam perto da fronteira com o Paquistão para colocar as minas", afirma a ong. No Paquistão, o governo não confirma que estaria planejando implementar minas no território, mas não nega que está tomando medidas para "assegurar que um ataque da Índia seja dificultado, principalmente na região do deserto de Cholistan". Por enquanto, quem mais sofre com as minas são as populações civis dos dois países. A Human Rights Watch garante que já foram identificadas vítimas desse tipo de armamentos, especialmente entre as crianças. Tanto a Índia como o Paquistão não fazem parte do acordo internacional assinado em 1997 que estabelece a proibição do uso de minas em conflitos. Ambos estão entre os países que possuem o maior número de minas terrestres do mundo. O exército indiano possui 5 milhões de minas e o Paquistão cerca de 6 milhões de minas.