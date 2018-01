Índia e Paquistão concordam com cessar-fogo Os exércitos de Índia e Paquistão concordaram em interromper as trocas de tiros ao longo da fronteira, incluindo na região da Caxemira, disputada pelos dois países. O cessar-fogo marca a festa de Eid al-Fitr, que encerra o mês sagrado do Ramadã e é a primeira trégua entre os dois exércitos desde que a rebelião islâmica teve início na parte indiana da Caxemira, em 1989. O cessar-fogo não inclui os guerrilheiros islâmicos que atuam na região, nem as forças de segurança indianas encarregadas de reprimi-los. No passado, a guerrilha chegou a interromper suas atividades durante o feriado, mas não neste ano.