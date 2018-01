Índia e Paquistão discutem segurança nuclear Líderes da Índia e do Paquistão discutem uma série de medidas para aumentar a confiança mútua na redução do risco nuclear - ambos os países têm armas atômicas - e para ampliar a segurança entre as duas nações adversárias. As conversações entre o primeiro-ministro indiano Atal Bihari Vajpayee, o presidente do Paquistão, general Pervez Musharraf, e outros representantes dos dois países estão tratando de um amplo espectro de questões, incluindo a abertura de novos canais de comunicação entre os comandos das Forças Armadas, além da disputa em torno da região da Caxemira.