Índia e Paquistão fazem acordo sobre mísseis e diplomacia Os governos de Índia e Paquistão concordaram em notificar um ao outro antes de testar mísseis, em reabrir consulados e em trabalhar na direção de um acordo sobre a região da Caxemira, reivindicada por ambos os países. Os acordos foram alcançados pelos chanceleres indiano e paquistanês, que se reuniram em Nova Délhi. Eles estão envolvidos em um processo de paz iniciado no ano passado e que em breve poderá contar com uma reunião de cúpula entre os líderes dos dois países. Desde 1947, quando conquistaram a independência da Grã-Bretanha, Índia e Paquistão travaram três guerras, duas pela região da Caxemira. "Existe um novo espírito de engajamento mútuo, consistente e substancial", disse Masood Khan, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Paquistão. "Todas as partes precisam sair satisfeitas. Esse é um entendimento que está emergindo com muita velocidade."