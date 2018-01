Índia e Paquistão iniciam conversas para evitar guerra nuclear Oficiais da Índia e do Paquistão iniciaram nesta terça-feira dois dias de conversas sobre como evitar uma guerra nuclear acidental entre os países. De acordo com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, Masood Khan, os dois lados estão estudando "novas salvaguardas para evitar qualquer guerra nuclear acidental", o que inclui dar notificação prévia sobre testes com mísseis. É a segunda vez desde junho que os dois países se reúnem para discutir armas nucleares.