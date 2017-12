Índia e Paquistão iniciam negociações de paz Os vizinhos e rivais nucleares Índia e Paquistão amenizaram o discurso neste domingo e ingressaram em negociações sobre um dos lugares mais disputados do mundo - a região da Caxemira. Islamabad e Nova Délhi começaram com a adoção de medidas de construção de confiança e com a abertura de um serviço público de ônibus ao longo da linha de cessar-fogo. O secretário de Exterior do Paquistão, Riaz Khokar, e o chanceler da Índia, Shashank - que tem apenas um nome -, também discutiram a criação de um canal direto para tratar questões nucleares e a reabertura de consulados em Bombaim (Índia) e Karachi (Paquistão) durante uma reunião de quatro horas, disse um porta-voz. "Não houve dificuldades. A comunicação flui sem problemas", disse Masood Khan, porta-voz da chancelaria paquistanesa. "A intenção é fazer dessa reunião um exercício de resultado previsto." O encontro entre os dois chanceleres prosseguirá amanhã. Trata-se da mais substancial negociação sobre a Caxemira nos últimos anos.