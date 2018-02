Índia e Paquistão intensificam trocas de tiro na fronteira

Na semana passada a Índia disse que seu Secretário de Relações Internacionais não iria se encontrar com seu equivalente paquistanês em um encontro originalmente marcado para segunda-feira por conta de planos do Paquistão de consultar separatistas do estado fronteiriço de Jammu e Cachemira antes da reunião.

O cancelamento esgota esperanças de qualquer deliberação de paz no curto prazo. As chances haviam aumentado depois que o primeiro ministro paquistanês Nawaz Sharif compareceu à posse do primeiro ministro indiano Narendra Modi há três meses.

A região da Cachemira, no Himalaia, sempre foi disputada por indianos e paquistaneses desde que os dois países se tornaram independentes em 1947. Os dois países disputaram três guerras e chegaram muito perto de uma quarta em 2001. Os confrontos na linha de controle que divide as Cachemiras controladas por Índia e Paquistão têm sido regulares.

(Por Fayaz Bukhari)