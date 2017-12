Índia e Paquistão moderam retórica belicista Índia e Paquistão moderaram sua retórica belicista, parecendo mais conciliadores às vésperas da chegada à região do secretário americano de Defesa, Donald Rumsfeld. Mesmo assim, disparos de artilharia na região da Caxemira deixaram hoje pelo menos 12 mortos. Entre os mortos estão dois supostos combatentes da rede Al-Qaeda, de Osama bin Laden, informou uma fonte do Ministério da Defesa indiano. O movimento separatista da Caxemira, no Paquistão, porém, apressou-se em desmentir a informação. A polícia indiana também informou ter detido hoje na Caxemira o líder separatista Seed Ali Shah Geelani, chefe do grupo político religioso Jamaat-e-Islami. Geelani é acusado pela Índia de receber ilegalmente fundos para apoiar os militantes islâmicos da Caxemira. Durante o fim de semana, as duas nações nucleares multiplicaram as declarações de apaziguamento, enquanto Nova Délhi examinava medidas concretas para pôr fim à crise, após o compromisso adotado por Islamabad na semana passada de impedir as incursões de militantes islâmicos na Caxemira indiana. Já o Paquistão saudou hoje a notícia de que a Índia deverá anunciar medidas apaziguadoras nos próximos dias, provavelmente antes da chegada de Rumsfeld ao sul da Ásia, prevista para o meio da semana. Segundo uma fonte do governo, entre as medidas estaria um reforço da representação diplomática indiana em Islamabad, o levantamento da proibição de sobrevoar o espaço aéreo indiano, imposta aos aviões paquistaneses, e o restabelecimento das ligações ferroviárias e rodoviárias entre os dois países. A Índia reduziu seu corpo diplomático em Islamabad e adotou várias sanções contra o Paquistão após o atentado suicida de dezembro contra o Parlamento indiano, que Nova Délhi atribuiu a militantes islâmicos separatistas. Esse atentado e um outro de maio na Caxemira indiana desencadearam a atual crise entre ambos os países.