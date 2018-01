Índia e Paquistão prometem cooperar em busca da paz O novo primeiro-ministro indiano, Manmohan Singh, reuniu-se pela primeira vez com o presidente do Paquistão, general Pervez Musharraf. Depois do encontro, os dois prometeram trabalharem juntos para amenizar a tensão entre as duas nações e buscar uma solução pacífica para a disputa em torno da região da Caxemira. Singh e Musharraf apareceram lado a lado diante dos jornalistas depois de uma conversa de aproximadamente uma hora em um hotel de Nova York. Durante a reunião, os dois também discutiram a possibilidade de gerenciar em conjunto um gasoduto que sirva às duas nações. O diálogo formal entre os dois vizinhos e rivais nucleares começou em janeiro, quando Musharraf reuniu-se com o então primeiro-ministro indiano Atal Behari Vajpayee, antecessor de Singh. "Eu creio sinceramente que hoje é um dia histórico. Tivemos um novo início", declarou Singh, que assumiu o governo indiano em maio. A reunião entre os dois governantes foi realizada às margens da Assembléia Geral da Organização da ONU, em Nova York. Numa declaração conjunta, os dois líderes reiteraram o compromisso de dar seqüência às negociações bilaterais "para restaurar a normalidade e a cooperação" e para implementar medidas de construção de confiança entre os dois governos.