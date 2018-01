Índia e Paquistão restabelecem vôos após 2 anos Um avião da Pakistan International Airlines, com 42 passageiros, aterrissou hoje em Nova Délhi. É o primeiro vôo comercial entre Índia e Paquistão em dois anos. O restabelecimento da rota área é fruto da nova aproximação entre as duas potências nucleares asiáticas. Desde abril, com o recuo da tensão na fronteira, os dois países vêm restaurando as relações diplomáticas. Esperam com isso deixar para trás décadas de desconfiança e enfrentamentos por conta da Caxemira, região fronteiriça onde vivem 65 mil pessoas, sobre a qual ambos os países já reclamaram soberania.