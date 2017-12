Índia e Paquistão se reúnem depois do atentado em trem Os ministros de Relações Exteriores da Índia e Paquistão se reúnem nesta quarta-feira em Nova Délhi para uma nova rodada de negociações, que será marcada pelo atentado de domingo, com 68 mortes, num trem da linha Délhi-Lahore (Paquistão). O chefe da diplomacia paquistanesa, Khurshid Kasuri, chegou ontem à capital indiana para participar da reunião da comissão indo-paquistanesa que procura reduzir as divergências entre as duas potências nucleares do Sul da Ásia. A visita, prevista há meses, foi precedida pelo atentado ao Expresso da Concórdia, um dos poucos trens que conectam a Índia e o Paquistão. Duas bombas explodiram perto da meia-noite de domingo e deixaram 68 mortos e mais de 50 feridos. O ataque, que por enquanto nenhum grupo reivindicou, será o foco das atenções hoje na agenda dos dois ministros, segundo o canal indiano de televisão "NDTV". Eles também deverão assinar um acordo para reduzir o risco de acidentes relacionados com as armas atômicas que os dois países testam periodicamente. Após o encontro, Kasuri deve se reunir com o primeiro-ministro indiano, Manmohan Singh. Ontem, logo após chegar a Nova Délhi, Kasuri foi ao hospital de Safdarjung para visitar os feridos no atentado, na sua maioria paquistaneses. Ele ressaltou a necessidade de "cooperar significativamente" para superar o "fenômeno mundial" do terrorismo.