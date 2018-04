Índia e Paquistão se reúnem pela 1ª vez desde atentados

O primeiro-ministro da Índia, Manmohan Singh, e o presidente paquistanês, Asif Ali Zardari, se reuniram nesta terça-feira, 16, na cidade russa de Ecaterimburgo pela primeira vez depois dos atentados terroristas de novembro em Mumbai.

"Estou contente de me reunir com você, mas meu mandato consiste em manifestar que o território do Paquistão não deve ser utilizado para o terrorismo", afirmou Singh ao encontrar Zardari, informou a agência "Interfax".

A reunião, que começou com um aperto de mãos entre os líderes, é o primeiro contato entre os países em mais alto nível após os atentados cometidos por terroristas islâmicos que operavam a partir do Paquistão e nos quais mais de 170 pessoas morreram.

As autoridades indianas acusaram os serviços especiais paquistaneses de ter participado dos atentados e, mais tarde, o Ministério do Interior do país vizinho reconheceu que alguns detalhes dos ataques tinham sido planejados no Paquistão.

Desde meados do século passado, quando tornaram-se independentes da Grã-Bretanha, Índia e Paquistão travaram três guerras. A tensão entre Nova Délhi e Islamabad diminuiu consideravelmente a partir de 2004, quando começou o processo de paz atualmente em vigor.

O processo de normalização das relações entre os países, que possuem várias disputas em aberto, sendo a mais importante a que envolve a região da Caxemira, foi interrompido após os atentados.

A Chancelaria indiana declarou então que descarta retomar o diálogo com o país vizinho até que Islamabad aplique medidas para combater a atividade terrorista dirigida contra Nova Délhi. Apesar de o intercâmbio cultural e as conexões rodoviárias terem sido restauradas, poucos avanços ocorreram na busca por uma solução para as desavenças entre as partes.

Singh e Zardari se reuniram no marco de uma cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (SCO, em inglês), aliança regional a cujos fóruns ambos participam na qualidade de observadores. Além disso, o primeiro-ministro da Índia participa nesta terça, também em Ecaterimburgo, da primeira cúpula formal do Bric, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia e China.