Índia e Paquistão trocam gentilezas e tiros Confrontos entre tropas do Paquistão e da Índia voltaram a ocorrer ontem no Estado indiano de Jammu-Caxemira, na fronteira entre os dois países, ao mesmo tempo em que o presidente paquistanês, general Pervez Musharraf, cumpria seu segundo dia de visita ao país. A reunião entre Musharraf e o primeiro-ministro indiano, Atal Bihari Vajpayee, é a primeira cúpula entre as duas nações nos últimos dois anos, período durante o qual a corrida armamentista e o conflito na Caxemira continuaram intensos. Leia mais