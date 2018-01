Índia e Paquistão trocam informação de instalações nucleares Índia e Paquistão trocaram no domingo informação sobre suas respectivas instalações nucleares, tal como vêm fazendo há 15 anos, informaram hoje os meios de comunicação locais. A troca de informação é feita todo ano em cumprimento do artigo 2 do Acordo de Proibição de Ataques contra Instalações Nucleares, assinado entre Índia e Paquistão em dezembro de 1988. Zaheer Janjua, diretor do Ministério de Assuntos Exteriores paquistanês, entregou a um oficial da Embaixada da Índia em Islamabad a lista de instalações nucleares em seu país, enquanto em Nova Délhi seu homólogo fazia entrega de uma lista similar ao secretário da embaixada do Paquistão na capital indiana.