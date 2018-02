Índia e Rússia vetam Taleban em futuro governo Índia e Rússia emitiram um comunicado afirmando que concordaram que não haverá lugar para o Taleban em qualquer futuro governo no Afeganistão, informou a chancelaria indiana. Tal posição coloca as duas nações em oposição a Estados Unidos e Paquistão. O comunicado foi emitido ao final de dois dias de reuniões entre funcionários indianos e o primeiro vice-chanceler russo, Vyachelasv Trubnikov. No início desta semana, o secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, concordou com o presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, que "membros moderados" do Taleban poderiam participar de um futuro governo. Por sua vez, a porta-voz da chancelaria indiana, Nirupama Rao, respondeu que falar em ?membros moderados? do Taleban "é um paradoxo". Leia o especial