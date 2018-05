Índia emite alerta nacional de terrorismo para ano-novo O Ministério do Interior da Índia emitiu um alerta nacional de terrorismo após receber informações sobre um potencial ataque planejado por um grupo sediado no Paquistão. Um funcionário do ministério, que falou em condição de anonimato, afirmou que houve aumento do número de patrulhas e haverá mais rigor nas medidas de segurança na capital financeira do país, Mumbai, e em diversas outras cidades. As autoridades indianas receberam relatos de que um grupo militante exilado planeja realizar ataques no fim de semana do ano-novo. Em novembro de 2008, uma série de dez atentados terroristas sincronizados deixou 166 pessoas mortas em Mumbai. As informações são da Associated Press.