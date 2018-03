Índia enforca condenado por ataque ao Parlamento A Índia enforcou hoje um militante da Caxemira pelo ataque à sede do Parlamento do país em 2001, causando conflitos na Caxemira entre centenas de manifestantes e policiais que usavam cassetetes e gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. O presidente Pranab Mukherjee rejeitou um pedido de clemência para Mohammad Afzal Guru e ele foi enforcado durante a madrugada na prisão Tihar, na capital Nova Délhi. Prevendo agitação, as forças de segurança impuseram um toque de recolher em partes da Caxemira.