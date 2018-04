Índia enviará mais tropas à fronteira com a China

A Índia reforçará com mais tropas e novas infraestruturas militares sua fronteira do nordeste, em um território disputado com a China desde a independência do subcontinente, informou nesta terça-feira, 9, a agência indiana Ians.

"Para desenvolver a capacidade da Índia e enfrentar os desafios de segurança do futuro, é necessário o desdobramento de mais tropas na fronteira", disse o governador da região nordeste de Arunachal, J.J. Singh.

Singh, antigo chefe do Estado-Maior, afirmou que nessa fronteira regional serão desdobradas duas divisões do Exército, cada uma composta por entre 25 mil e 30 mil homens, assim como peças de artilharia, apoio médico e de engenharia.

"A medida será completada por fases nos próximos anos, junto ao desenvolvimento de estradas e outras infraestruturas ao longo da fronteira", acrescentou o general reformado, segundo a agência indiana.

O estado de Arunachal, montanhoso e despovoado, marca uma fronteira comum de aproximadamente mil quilômetros entre Índia e China, país que reivindica a soberania sobre o território.