Índia exige que Paquistão contenha militantes Se o Paquistão quer paz, deve agir com urgência para evitar que militantes islâmicos se infiltrem no território indiano a fim de promover ataques terroristas na disputa pela Caxemira, afirmou nesta quarta-feira o ministro do Exterior da Índia, Jaswant Singh. Ele evitou dizer por quanto tempo a Índia terá paciência. Enquanto isso, duelos de artilharia continuam a ocorrer na linha que divide a Caxemira - predominantemente muçulmana - entre as duas nações nucleares rivais, que agora estão à beira de uma guerra. O secretário do Exterior britânico, Jack Straw, afirmou que a comunidade internacional pode ajudar o Paquistão a pôr fim às infiltrações terroristas na Índia com uma "assistência precisa". Durante entrevista conjunta com o ministro indiano, Straw afirmou que cabe ao presidente do Paquistão, general Pervez Musharraf, provar "com ações e não com palavras" que está realmente decidido a conter os militantes islâmicos. Na última terça-feira, Straw esteve com Musharraf, em Islambad. Ele garantiu que durante sua ida para Londres iria informar por telefone sobre os resultados de sua viagem ao primeiro-ministro britânico, Tony Blair, ao secretário de Estado americano, Colin Powell, ao chefe da política externa da União Européia, Javier Solana, e ao ministro para Relações Exteriores da União Européia, Chris Patten. Straw afirmou ter tido apenas "discussões práticas". Perigo Uma guerra entre a Índia e o Paquistão seria a quarta desde que os dois países conseguiram se tornar independentes da Grã-Bretanha, em 1947. Duas das três guerras ocorreram em função da disputa da Caxemira, que os dois países declaram ser seu território. "A situação é perigosa, mas a guerra não é inevitável", disse Straw. A Índia não tem acreditado nas garantias de Musharraf de que está reprimindo extremistas muçulmanos que querem que a Caxemira. "A Índia tem esperado pacientemente o cumprimento desses compromissos", disse o ministro do Exterior indiano. "Eles são vitais para a paz e também vital para a luta global contra terrorismo". Duelos O Exército paquistanês informou hoje ter havido duros duelos de artilharia com a Índia, nos quais 12 civis teriam morrido em seu território. O subcomissário local da polícia, Poonch Liaqad Hussein, disse que sete pessoas foram mortas, entre elas uma menina de 12 anos, e outras dez ficaram feridas por pesada artilharia indiana, 160 km ao sul de Muzaffarabad, na parte da Caxemira controlada pelo Paquistão. A eletricidade e comunicações locais foram interrompidas. Outros cinco civis paquistaneses foram mortos e sete feridos nas proximidades de Sialkot, ao longo da disputada fronteira, segundo o Exército. Os disparos indianos forçaram centenas de pessoas a abandonar suas casas. Já o Exército da Índia afirmou que a artilharia paquistanesa matou 11 civis indianos na Caxemira. Seis morreram em Dras, 150 km ao norte de Srinagar, a capital de verão do Estado indiano de Jammu e Caxemira, e outros cinco no setor de Punch. Os dois países rivais têm concentrados 1 milhão de soldados ao longo da fronteira e a Índia deslocou navios de guerra para o mar da Arábia, nas proximidades do Paquistão. Os dois países dispõem de armas nucleares.