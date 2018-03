Índia: Explosões deixam 10 mortos em Hyderabad Pelo menos dez pessoas morreram e 50 ficaram feridas em duas explosões ocorridas nesta quinta-feira em áreas movimentadas da cidade de Hyderabad, disse um alto funcionário do governo indiano. A polícia ainda não determinou as causas das explosões, disse o secretário de Interior da Índia, R. K. Singh, em Nova Délhi, a capital do país. Hyderabad fica no sul da Índia.