Índia expulsa embaixador do Paquistão em Nova Délhi A escalada dos conflitos fronteiriços entre Índia e Paquistão levou o governo indiano a expulsar neste sábado o embaixador paquistanês no país, Ashraf Jehangir Qazi, fazendo ressurgir o temor de uma guerra entre as duas nações rivais, que possuem armas nucleares. Milhares de moradores de vilas na fronteira começaram a deixar suas casas na sexta-feira, quando o confronto intensificou-se. O primeiro-ministro da Índia, Atal Behari Vajpayee, anunciou a expulsão do embaixador paquistanês depois de uma reunião pela manhã do Gabinete de Segurança, que incluiu ministros e chefes militares e de inteligência, para decidir a resposta ao ataque de militantes islâmicos separatistas que matou 34 pessoas na terça-feira na Caxemira, região disputada pelos dois países. Em dezembro último, depois de um ataque de separatistas caxemires contra o Parlamento indiano, no qual morreram 17 pesssoas, a Índia retirou seu embaixador de Islamabad. Depois disso, ambas as nações reduziram seu corpo diplomático e a Índia pôs fim ao transporte entre os dois países. Segundo o chanceler indiano, Jaswan Singh, já que Nova Délhi não tem embaixador em Islamabad, "o do Paquistão também tem de partir". A chanceleria paquistanesa expressou desapontamento com a expulsão de Ashraf Jehangir Qazi e informou que "continuará a trabalhar para reduzir a tensão". Ontem, uma bomba explodiu num centro comercial de Srinagar, capiral de verão do Estado indiano de Jammu-Caxemira, matando duas pessoas e ferindo 17. "É a guerra", disse Bishamber Dass, um dos cerca de 10 mil indianos que abandonaram suas casas à noite e buscaram abrigo num acampamento improvisado. "O estrondo das armas podia ser ouvido até à distância de cinco quilômetros." Militares indianos disseram que três civis foram mortos e sete ficaram pessoas feridas, entre elas quatro soldados, na mais intensa troca de tiros este ano na área. Do lado paquistanês morreram duas pessoas e 15 ficaram feridas, segundo um comunicado do Exército do país, que acusou Nova Délhi de ter bombardeado áreas civis. Nova Délhi acusa o Paquistão de fomentar as ações dos rebeldes muçulmanos, cujas bases estão na porção paquistanesa da Caxemira. Islamabad nega envolvimento nos atentados, mas manifesta apoio à causa da independência ou anexação da Caxemira ao Paquistão. Analistas políticos em Nova Délhi dizem que a decisão de Vajpayee é a primeira de várias ações diplomáticas da Índia para forçar o Paquistão a conter os extremistas antes de considerar a opção militar. A população da Caxemira indiana é majoritariamente muçulmana, como ocorre no lado paquistanês da disputada região de fronteira. Os indianos são majoritariamente hindus. O território foi a causa de duas das três guerras travadas pelas duas nações desde sua independência da Grã-Bretanha, em 1947.