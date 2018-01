Índia fala em guerra; Paquistão pede ação da comunidade internacional O Paquistão pediu hoje à comunidade internacional que pressione a Índia a adotar o diálogo para que sejam aliviados os crescentes temores de uma guerra entre os dois países que são potências nucleares. A Índia, rejeitando a oferta paquistanesa de diálogo, indicou nesta segunda-feira que o Exército está preparado para a guerra, enquanto trocava disparos de artilharia com o Paquistão em sua fronteira na Caxemira. Numa tentativa de conter a tensão, os Estados Unidos anunciaram hoje que o secretário-adjunto de Estado, Richard Armitage, viajará em breve à Índia e o Paquistão. Autoridades paquistanesas comentaram que Armitage visitará o Paquistão em junho, mas o porta-voz do Departamento de Estado, Richard Boucher, não confirmou a data. Nova Délhi expulsou no sábado o embaixador paquistanês após o ataque de um grupo islâmico contra uma base do Exército indiano na disputada região da Caxemira que deixou 34 mortos, a maioria mulheres e filhos de soldados indianos. Até agora a Índia tem-se negado a manter conversações com o Paquistão, alegando que Islamabad não fez o suficiente para conter as incursões dos milicianos islâmicos à parte indiana da Caxemira. O Paquistão argumenta que não tem condições de deter os milicianos e nega que lhes dê ajuda. As duas nações, à beira do quarto conflito militar, enviaram cerca de um milhão de soldados ao longo da fronteira. Duas das três guerras foram travadas por causa da região da Caxemira - região himalaia de maioria islâmica dividida entre os dois países após a independência da Grã-Bretanha em 1947. Forças indianas e paquistanesas enfrentaram-se hoje com armas de baixo calibre e disparos de morteiros pelo quarto dia consecutivo na fronteira da Caxemira, onde rebeldes islâmicos mataram dois soldados indianos e feriram outros seis em dois ataques nos distritos de Makhajot e Kishtawar. Pelo menos 15 pessoas, entre elas civis, soldados e milicianos islâmicos, morreram durante o fim de semana e mais de 20 mil pessoas abandonaram as casas dos dois lados da fronteira para proteger-se dos disparos entre as tropas indianas e paquistanesas.