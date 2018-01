Índia faz novo teste de míssil com capacidade nuclear A Índia testou nesta sexta-feira, 30, mísseis terra-terra com capacidade nuclear e um alcance de entre 250 e 350 quilômetros, segundo informou a agência de notícias PTI. O teste ocorre apenas oito dias após uma prova similar realizada por seu vizinho e rival Paquistão. O míssil Dhanush, fabricado com tecnologia exclusivamente indiana, pode levar ogivas nucleares e convencionais e foi projetado para ser utilizado fundamentalmente em combates marítimos, segundo a agência. O teste do míssil, conhecido como a versão naval do foguete terra-terra Prithvi, aconteceu às 14h30 (6h de Brasília) no litoral do estado de Orissa (leste). Esse tipo de míssil, que mede 8,56 metros, foi testado pela primeira vez sem sucesso em abril de 2000. A Índia, potência nuclear que mantém uma forte tensão militar com o Paquistão desde sua independência do Reino Unido, em 1947, também testou com sucesso no domingo passado o míssil ar-ar de 80 quilômetros de alcance Astra. A prova desta sexta-feira ocorre pouco mas de uma semana depois de o governo de Islamabad testar seu míssil Haft VII com sucesso, que tem um alcance de 700 quilômetros e capacidade de levar ogivas nucleares.