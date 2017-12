Índia incorpora míssil supersônico às suas Forças Armadas As Forças Armadas da Índia vão dispor do míssil de cruzeiro supersônico BrahMos, informou nesta quinta-feira o primeiro-ministro Manmohan Singh, durante uma visita ao centro de produção na capital indiana. "O míssil foi incorporado à Marinha indiana e em breve será também às outras forças", disse Singh a militares, cientistas e engenheiros russos e indianos, além de representantes das unidades industriais envolvidas na fabricação do míssil. O BrahMos, de fabricação conjunta russo-indiana, pode ser lançado de navios, submarinos e aviões de guerra. É um míssil supersônico com alcance de 290 quilômetros e pode chegar a uma velocidade de 3.500 km/h.