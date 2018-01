Índia inicia diálogo com separatistas da Caxemira Em sua primeira negociação com autoridades indianas, líderes separatistas da Caxemira concordaram que toda a violência na região precisa parar. Em contrapartida, o primeiro-ministro da Índia, Atal Behari Vajpayee, aceitou participar amanhã de uma reunião com os líderes separatistas. O governo indiano também prometeu participar de uma nova rodada de negociações no fim de março. Depois de uma reunião de duas horas e meia com o conservador vice-primeiro-ministro da Índia, Lal Krishna Advani, um dos separatistas, Abdul Ghani Bhat, leu um comunicado conjunto que dizia: "Ficou acertado que o único meio de seguir em frente é garantir o fim de todas as formas de violência." "As negociações foram amistosas, livres, francas e frutíferas. Também ficou acertado que a próxima rodada de negociações ocorrerá no fim de março", prosseguia o comunicado. Mais de 65.000 pessoas morreram em 14 anos de violência entre soldados indianos e militantes separatistas islâmicos. A Caxemira também motivou duas das três guerras travadas entre Índia e Paquistão desde 1947, quando ambos os países conquistaram a independência da Grã-Bretanha.