Índia intensifica segurança em aeroportos temendo terrorismo O governo indiano intensificou a segurança nos aeroportos e outros locais públicos, diante do alerta emitido pela Embaixada norte-americana no país, sobre suposto plano de ataque pelo grupo Al-Qaeda. Há temor de que um atentado ocorra nos próximos dias, por causa das comemorações da Independência, no próximo dia 15. A embaixada dos EUA alertou que os principais aeroportos de Nova Délhi e de Bombai seriam os potenciais alvos de ataques terroristas, além de escritórios do governo e lugares de grande concentração de pessoas, como hotéis e mercados. O Ministério da Aviação da Índia advertiu passageiros para chegarem aos aeroportos com antecedência, por conta dos procedimentos de segurança. Neste sábado, supostos rebeldes separatistas atiraram granadas contra uma multidão em uma das maiores cidades da Índia, no norte do país, deixando uma pessoa morta e seis feridas. Rebeldes da Frente Unida pela Libertação de Ason foram responsáveis pelo ataque, disse Nitul Googol, chefe da polícia de Gauhati, onde o ataque ocorreu. Na sexta, cinco policiais morreram depois da explosão de minas plantadas por separatistas