Índia investiga explosão e mantém encontro marcado com Paquistão

A bomba, deixada numa bolsa numa padaria popular da cidade de Pune, no sábado, feriu 60 pessoas e pareceu ter como alvo turistas.

Fontes da área de segurança, que pediram anonimato, disseram que a investigação tem como foco o grupo separatista, com base no Paquistão, Lashkar-e-Taiba, acusado pelos ataques em Mumbai, e um grupo militante local chamado Mujahideen Indiano. Ambos já estiveram por trás de ataques com bomba na Índia.

"Nossa linha de investigação vai na direção de um possível envolvimento do Lashkar-e-Taiba. Uma célula adormecida do Mujahideen Indiano poderia também estar envolvida," disse à Reuters uma importante autoridade de segurança, que monitora a investigação.

Os dois grupos lutam contra o poder da Índia sobre a Caxemira.

"Nada está descartado. Nada está garantido. A investigação está em andamento," declarou o ministro do Interior, Palaniappan Chidambaram.

Na sexta-feira, a Índia e o Paquistão acordaram uma reunião de cúpula em Nova Délhi no dia 25 de fevereiro. O encontro já foi suspenso no passado, depois que militantes paquistaneses mataram 166 pessoas num ataque de três dias a Mumbai, em 2008.

Um sinal de envolvimento do Paquistão no ataque de Pune pioraria as relações entre os dois rivais nucleares e desestabilizaria ainda mais a região, ofuscada pela guerra no Afeganistão.

O principal partido de oposição na Índia afirmou que o país deve reconsiderar o encontro com o Paquistão.

"A reunião está marcada. Sabemos que há complexidades na relação com o Paquistão, mas temos que ver as coisas no todo. Neste momento, não há razão para não haver o encontro," disse um representante do governo.