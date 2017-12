Índia investiga inclinação em torre do Taj Mahal O governo do Estado de Uttar Pradesh, na Índia, ordenou uma investigação urgente depois da divulgação de informes de que um dos quatro minaretes do Taj Mahal inclinou-se. Mohammed Azam Khan, ministro de Desenvolvimento Urbano de Uttar Pradesh, disse que um comitê de especialistas terá de apresentar suas conclusões dentro de uma semana. A torre estaria inclinada em 21,6 centímetros. A Índia celebra os 350 anos do Taj Mahal neste ano. As festas começaram em 27 de setembro em Agra, a cidade onde a maior atração turística do país está localizada. O Taj Mahal foi construído em 1632 por ordem do imperador Xá Jehan como monumento para sua favorita, Mumtaz Mahal.