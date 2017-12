Índia investirá US$ 6,5 bilhões em 126 aviões de combate A Índia gastará US$ 6,5 bilhões na compra de 126 aviões de combate, a maior aquisição de material militar desde sua independência, segundo a edição desta segunda-feira do jornal The Hindu. Várias empresas de material de aviação de Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e Suécia trabalham para entregar o pedido, diz o jornal. O secretário de Estado para a Defesa indiano, M.M. Pallam Raju, disse ao The Hindu que mais de 400 empresas de material de aviação de todo o mundo participarão esta semana da exibição anual Aero Índia, que será realizada em Bangalore para a exposição de produtos. Com esta operação, o governo pretende modernizar seu equipamento de Defesa de forma progressiva e substituir os velhos Mig-21 russos por aviões de combate multiuso. Por outra parte, o responsável da Defesa informou que a companhia indiana Hindustan Aeronautics Limited se comprometeu a fornecer aviões de combate rápidos a partir de 2009. Raju ressaltou que a participação do setor privado local no fornecimento de material de defesa está assegurada, porque, segundo a legislação atual, 30% dos componentes devem ser de origem indiana.