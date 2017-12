Índia libera espaço aéreo ao Paquistão A Índia confirmou que permitirá a utilização de seu espaço aéreo por aviões do Paquistão, mas não indicou se enviará um embaixador ao país e tampouco comentou sobre a possibilidade de retirada de navios de guerra do Mar da Arábia. O porta-voz do escritório de Relações Exteriores do Paquistão, Aziz Khan, afirmou hoje que a medida vai de encontro ao desejado. A porta-voz do ministério das Relações Exteriores, Nirupama Rao, disse que a suspensão da restrição aérea não é uma medida pequena. Rao não fez menção às próximas medidas que serão tomadas pela Índia, afirmando que as lideranças em Nova Délhi continuarão procurando por evidências dos esforços do Paquistão para evitar a infiltração de terroristas muçulmanos em seu território. "Houve certa retração nas infiltrações, mas é difícil dizer se é um movimento definitivo", afirmou. A Índia não comentou sobre a hipótese de diálogo com o Paquistão.