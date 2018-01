Índia manifesta preocupação com teste de míssil paquistanês A Índia manifestou sua preocupação com relação ao teste de um míssil paquistanês de médio alcance capaz de transportar uma ogiva nuclear, alertando que isso acelerará a corrida armamentista no sul da Ásia. Ontem, o Paquistão testou um novo modelo do míssil balístico Ghauri. Seu alcance é de 1.500 quilômetros, podendo atingir importantes centros populacionais do norte da Índia. Islamabad alega ter notificado Nova Délhi com antecedência sobre a realização do teste. "Isso está acelerando a corrida armamentista", avisou Shivraj Patil, ministro de Interior da Índia, em conversa com jornalistas neste domingo. "Nossa política é fortalecer nosso país. Temos de levar isso em conta e fazer nosso trabalho", prosseguiu Patil sem entrar em detalhes.