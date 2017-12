Índia: mortos passam de 2 mil O mais forte terremoto a atingir a Índia em mais de meio século sacudiu o subcontinente nesta sexta-feira, deixando mais de 2 mil mortos, cerca de 3 mil feridos e número indeterminado de pessoas soterradas pelos escombros de casas, escolas e repartições públicas. O tremor de 7,9 graus na escala Richter afetou o Estado de Gujarat, no oeste do país, nas proximidades da fronteira com o Paquistão, e foi sentido em edifícios altos situados a cerca de mil quilômetros dali, na capital Nova Délhi. O terremoto foi sentido também no Nepal e em Bangladesh. Todas as mortes na Índia foram registradas em Gujarat, onde os prédios balançaram por mais de dois minutos. O fenômeno natural começou às 8h50 locais, quando muitos celebravam o 51º Dia da República, que comemora a adoção da constituição indiana. Em Ahmedabad, capital financeira de Gujarat - a cidade tem cerca de 4,5 milhões de habitantes -, cerca de 50 edifícios comerciais desabaram, deixando pelo menos 270 mortos. Centenas de pessoas se aglomeraram em frente ao Corpo de Bombeiros local para pedir ajuda no resgate de seus familiares, disse o comandante dos bombeiros, Rajesh Bhat. "É uma emergência. Estamos lidando com uma multidão desordenada", disse ele. "Um grande medo se está espalhando pela cidade. As pessoas estão fugindo de suas casas e refugiando-se em campos abertos." Corpos eram empilhados na entrada do hospital de Ahmedabad, enquanto pacientes lotavam os corredores chorando e gritando com braços e pernas quebrados e muitos ferimentos. Enquanto alguns bombeiros e voluntários usavam serras e pás para retirar as pessoas presas sob os escombros, outros cavavam com as próprias mãos. Muitos, transtornados pela dor, esperavam ajuda para retirar amigos e parentes das montanhas de entulhos. O primeiro-ministro da Índia, Atal Behari Vajpayee, convocou uma reunião de gabinete urgente, pôs o Exército em estado de alerta e enviou equipes de emergência para ajudar nos trabalhos de buscas.