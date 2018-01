Índia não acredita que Bin Laden tenha armas nucleares Um funcionário do alto escalão do governo indiano disse hoje duvidar que Osama bin Laden possua armamentos nucleares. "É muito difícil. Essa capacidade normalmente pertence a um Estado-nação", afirmou o cientista nuclear R. Chidambaram à imprensa, depois de tomar posse do cargo de assessor científico do governo. Na semana passada, um jornalista paquistanês publicou que a organização terrorista Al-Qaeda, liderada por Bin Laden, possuiria armas químicas e nucleares e que as utilizaria se os Estados Unidos utilizassem o mesmo tipo de armas nos ataques. Leia o especial