Índia: operários morrem porque estavam trancados Dezenas de polidores de diamantes morreram durante o terremoto que atingiu a Índia na última sexta-feira porque estavam trancados no local de trabalho, informou hoje um sobrevivente. ?O encarregado trancou as portas com chave?, declarou Govind Patni, um operário de 30 anos que fraturou os dois tornozelos ao saltar do terceiro piso do edifício em Ahmedabad onde trabalhava como polidor de diamantes. Patni condenou a atitude do proprietário que ordenou ao encarregado, como todos os dias, que fechasse as portas com chave temendo que os operários roubassem as pedras preciosas. Outras testemunhas têm denunciado casos semelhantes em Ahmedabad, onde existem vários centros polidores de diamantes, área que constitui uma das atividades de exportação mais lucrativas.